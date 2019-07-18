السعودية اليوم / تعليم الطائف ينهي إبرام جميع عقود النظافة للمباني المدرسية



الطائف 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إبرام جميع عقود النظافة للمباني المدرسية على عدد من المؤسسات الوطنية لتغطية جميع مدارس البنين والبنات بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا ، وذلك لمدة 3 سنوات بدءا من العام الدراسي الجديد بتكلفة إجمالية بلغت نحو 110 ملايين ريال, حيث أسندت عملية نظافة المباني المدرسية التابعة لمكتب التعليم بجنوب الطائف وجنوب شرق إلى مؤسسة أضواء للمقاولات ، فيما أسندت عملية نظافة المباني المدرسية بمكاتب التعليم بالحوية والشمال والموية لمؤسسة صروح الباسل ، وأسندت عملية النظافة للمباني المدرسية بمكتب التعليم بغرب الطائف لمؤسسة صالح الذويبي.

كما أسندت عملية نظافة المباني المدرسية بمكاتب التعليم بتربة ورنية والخرمة إلى مؤسسة أضواء للمقاولات، فيما تولت مؤسسة عيون المصيف بالتضامن مع عيون الحجاز عملية نظافة المباني المدرسية بمكتب التعليم بالشرق للبنين والبنات.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية ملائمة وجاذبة لاستقبال الطلبة مع أول يوم دراسي ، مؤكدا أن الإدارة تولي عملية النظافة للمدارس جل اهتمامها وعنايتها بما يحقق أهداف وتطلعات الوزارة.

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17:18ت م

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