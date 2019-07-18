السعودية اليوم / سوق قبة رشيد بمهرجان صيف بريدة يستهوي الزوار



بريدة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

يشهد مهرجان " صيف بريدة " 40 " فعاليات متنوعة وبرامج مثالية لشرائح المجتمع المقامة فعالياته بمنتزه الملك عبدالله الوطني .

وتشارك الأسر المنتجة والحرفيات بساحة " قبة رشيد " المكونة من 40 دكاناً التي تجسد سوق قبة رشيد ببريدة ، والذي يعد من أقدم الأسواق الشعبية في المملكة والذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 90 عاماً ، ويباع تحت سقفه السمن والأقط والملابس والأحذية واللحوم والبرسيم ، ولا يزال هذا السوق قائم حتى تاريخه .

ويقوم هذا السوق في مهرجان صيف بريدة بخدمة الزوار وتقديم جميع المأكولات الشعبية والمشروبات الساخنة والباردة ، بالإضافة إلى ما يعرض فيه من ألعاب تراثية وفنون شعبية نالت رضا واستحسان الزوار .

مما يذكر أن مهرجان صيف بريدة تميّز في مزج كافة الاحتياجات الأسرية تحت سقفه من ترفيه وتراث ومطاعم وكافيهات ومسرح مما ساهم في تزايد أعداد الزوار يوماً بعد آخر .

// انتهى //

17:18ت م

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