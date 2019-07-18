السعودية اليوم / فرع وزارة النقل بحائل يعلن إنهاء إجراءات استكمال مشروع جسر شارع الملك فيصل مع الطريق الدائري



حائل 15 ذو القعدة 1440هالموافق 18يوليو 2019م واس

أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة حائل عن إنهاء اجراءات إعادة ترسية مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة حائل المجموعة ( الحادية عشرة ) والذي يشمل جسر تقاطع شارع الملك فيصل مع الطريق الدائري.

أوضح ذلك مدير عام الفرع المهندس تركي الحميدي الشمري , مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل آخر مشاريع الطرق القائمة والمتعثرة والمرتبط عليها داخل مدينة حائل وأعرب المهندس الشمري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ولمعالي وزير النقل سائلاً الله التوفيق لإنجاز المشروع بجودة عالية .

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17:16ت م

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