السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي / للصحف /



الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واس

أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa

/ للصحف /// انتهى //

17:11ت م

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