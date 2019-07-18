السعودية اليوم / مساعد وزير التعليم يتفقد المشروعات التعليمية بالشرقية



الدمام 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

تفقد معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد أمس, المشروعات التعليمية بالمنطقة الشرقية.

والتقى معاليه خلال جولته التفقدية التي رافقه فيها وكيل الوزارة للخدمات المشتركة سعيد الفروان، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد، بمدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومساعديه الدكتور سامي العتيبي، وفهد الغفيلي وسعيد الزهراني وسط مشاركة عدد من قيادات تعليم الشرقية، وذلك بمقر الإدارة الرئيس بالدمام.

وأكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ حرصه على ترجمة الرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي يشكل التعليم حجر زاويتها من خلال بناء جيل متسلح بشتى ألوان العلوم والمعرفة قادر على صناعة مستقبل زاهر يضع المملكة بين صفوف الدول المتقدمة ويحدث فارقاً بالعمل على أرض صلبة لتحقيق الأهداف التي ترسم ملامحها وزارة التعليم للإسهام في بناء نهضة المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة.

وشهد معاليه توقيع تعليم المنطقة الشرقية ممثلة في مديرها العام الدكتور ناصر الشلعان لمذكرة شراكة استراتيجية مع مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد بالخبر التي مثلها العضو المنتدب لمركز عبداللطيف الفوزان للتوحد المهندس عبدالله الربيعة.

من جانبه أكد مدير التعليم الدكتور الشلعان أن وزارة التعليم تولي جل اهتمامها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

بعد ذلك تجول معاليه على قسم المدارس الحكومية التي بنتها شركة أرامكو

// انتهى //

17:05ت م

0162



الدمام 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واستفقد معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد أمس, المشروعات التعليمية بالمنطقة الشرقية.والتقى معاليه خلال جولته التفقدية التي رافقه فيها وكيل الوزارة للخدمات المشتركة سعيد الفروان، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد، بمدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومساعديه الدكتور سامي العتيبي، وفهد الغفيلي وسعيد الزهراني وسط مشاركة عدد من قيادات تعليم الشرقية، وذلك بمقر الإدارة الرئيس بالدمام.وأكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ حرصه على ترجمة الرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي يشكل التعليم حجر زاويتها من خلال بناء جيل متسلح بشتى ألوان العلوم والمعرفة قادر على صناعة مستقبل زاهر يضع المملكة بين صفوف الدول المتقدمة ويحدث فارقاً بالعمل على أرض صلبة لتحقيق الأهداف التي ترسم ملامحها وزارة التعليم للإسهام في بناء نهضة المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة.وشهد معاليه توقيع تعليم المنطقة الشرقية ممثلة في مديرها العام الدكتور ناصر الشلعان لمذكرة شراكة استراتيجية مع مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد بالخبر التي مثلها العضو المنتدب لمركز عبداللطيف الفوزان للتوحد المهندس عبدالله الربيعة.من جانبه أكد مدير التعليم الدكتور الشلعان أن وزارة التعليم تولي جل اهتمامها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة.بعد ذلك تجول معاليه على قسم المدارس الحكومية التي بنتها شركة أرامكو السعودية بمقر ثانوية الظهران, مشاهدًا عرضًا شاملًا عنها, كما تفقد المراحل الإنشائية التي وصل إليها مبنى تعليم الشرقية الجديد بالدمام.// انتهى //17:05ت م0162

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مساعد وزير التعليم يتفقد المشروعات التعليمية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.