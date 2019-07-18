حج / فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة ينفذ خططه وأعماله لموسم الحج لهذا العام



المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

شرع فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بجميع قطاعاته من موارد بشرية ومادية تنفيذ خطط وأعمال موسم الحج لهذا العام.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة المهندس ماجد بن سعد الحربي لوكالة الأنباء

وبيّن الحربي أن فرع وزارة النقل بالمدينة هيأ آلية لتنفيذ الخطة على ثلاثة مراحل تتضمن ما قبل موسم الحج وتُعد المرحلة الأولى بإعداد الدراسات والبرامج للاستعداد فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة المطلوب تنفيذها وصيانة المشروعات القائمة ومتابعة أنشطة النقل المختلفة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الحالات الطارئة لا قدر الله.

وتُعد المرحلة الثانية المتابعة خلال موسم الحج وذلك بالصيانة والتشغيل والإشراف على شبكة الطرق والتأكد من سلامة الطرق والجسور والانفاق كافة, وفي المرحلة الثالثة والأخيرة بعد نهاية موسم الحج يتم إعداد التقارير الخاصة لجميع الأنشطة والمهام التي جرى القيام بها مع وضع التوصيات المناسبة لتحسين أداء جميع تلك الأعمال.

وتتخلل الخطة تهيئة بعض أجزاء الطرق لاستخدامها كمهابط للطائرات عند القيام بعمليات الإنقاذ والإخلاء والإغاثة, وتحديث طرقاً بديله لاستخدامها في حال تعطل الطرق الرئيسة لأي سبب, والمتابعة الدورية لمراقبي السلامة للتأكد من حالة السياج بالطرق ومعالجة المقطوع منها لمنع دخول الحيوانات.

وأفاد الحربي أن من ضمن الاستعدادات الخاصة بالطرق لتوفير السلامة وضع عواكس - عيون القطط - على الطرق لرفع مستوى السلامة وتحديد مسار السيارات, كما جرى تنفيذ عواكس على الحواجز الخرسانية لزيادة مستوى السلامة على الطرق.

وحول متابعة خدمات نقل الحجاج أكد الحربي أن الفرع يقوم بالتشيك على الحافلات وسيارات الأجرة التي تقوم بنقل الحجاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز والمنطقة المركزية ومدى التزامهم باللوائح والاشتراطات التنظيمية لممارسة النشاط واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين منهم وذلك للتنسيق مع إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وسلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.

// انتهى //

17:02ت م

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المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسشرع فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بجميع قطاعاته من موارد بشرية ومادية تنفيذ خطط وأعمال موسم الحج لهذا العام.وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة المهندس ماجد بن سعد الحربي لوكالة الأنباء السعودية أن فرع الوزارة يسعى من خلال خطته إلى استنفار جميع قطاعاته للإسهام في توفير أعلى معايير الراحة لضيوف الرحمن وأهالي وزوار المدينة المنورة لتحقيق الهدف المنشود في رفع مستوى السلامة على الطرق.وبيّن الحربي أن فرع وزارة النقل بالمدينة هيأ آلية لتنفيذ الخطة على ثلاثة مراحل تتضمن ما قبل موسم الحج وتُعد المرحلة الأولى بإعداد الدراسات والبرامج للاستعداد فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة المطلوب تنفيذها وصيانة المشروعات القائمة ومتابعة أنشطة النقل المختلفة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الحالات الطارئة لا قدر الله.وتُعد المرحلة الثانية المتابعة خلال موسم الحج وذلك بالصيانة والتشغيل والإشراف على شبكة الطرق والتأكد من سلامة الطرق والجسور والانفاق كافة, وفي المرحلة الثالثة والأخيرة بعد نهاية موسم الحج يتم إعداد التقارير الخاصة لجميع الأنشطة والمهام التي جرى القيام بها مع وضع التوصيات المناسبة لتحسين أداء جميع تلك الأعمال.وتتخلل الخطة تهيئة بعض أجزاء الطرق لاستخدامها كمهابط للطائرات عند القيام بعمليات الإنقاذ والإخلاء والإغاثة, وتحديث طرقاً بديله لاستخدامها في حال تعطل الطرق الرئيسة لأي سبب, والمتابعة الدورية لمراقبي السلامة للتأكد من حالة السياج بالطرق ومعالجة المقطوع منها لمنع دخول الحيوانات.وأفاد الحربي أن من ضمن الاستعدادات الخاصة بالطرق لتوفير السلامة وضع عواكس - عيون القطط - على الطرق لرفع مستوى السلامة وتحديد مسار السيارات, كما جرى تنفيذ عواكس على الحواجز الخرسانية لزيادة مستوى السلامة على الطرق.وحول متابعة خدمات نقل الحجاج أكد الحربي أن الفرع يقوم بالتشيك على الحافلات وسيارات الأجرة التي تقوم بنقل الحجاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز والمنطقة المركزية ومدى التزامهم باللوائح والاشتراطات التنظيمية لممارسة النشاط واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين منهم وذلك للتنسيق مع إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وسلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.// انتهى //17:02ت م0160

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