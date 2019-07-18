

بغداد 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

تمكنت قوة امنية عراقية مشتركة من قتل إرهابيين إثنين, وإصابة 4 آخرين، في كمين نصبته لهم بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد اليوم.

وافادت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان صحفي بان القوة المشتركة نصبت كميناً محكماً لمجموعة من الارهابيين قرب قرية شيخ بابا بمنطقة تل علي الواقعة بين قضاءي خانقين وجلولاء, موضحة ان العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة.

// انتهى //

16:40ت م

0155





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوة عراقية مشتركة تقتل وتجرح 6 إرهابيين بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.