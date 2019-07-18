السعودية اليوم / حرائق الغابات في الجزائر تتسبب في إتلاف أكثر من 4 آلاف هكتار منذ بداية موسم الصيف



الجزائر 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

أتلفت حرائق الغابات في الجزائر، 4 آلاف و 260 هكتار منذ بداية موسم الصيف هذا العام.

وأفاد المصدر المسؤول بإدارة الغابات الجزائرية علي المحمودي، في تصريح له اليوم، أن عدد الحرائق المندلعة منذ بداية الموسم بلغت 578 حريقًا في مختلف محافظات البلاد، تصدرتها محافظة تيسمسيلت شمال غرب الجزائر.

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16:33ت م

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