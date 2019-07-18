السعودية اليوم / قائد قوة شرورة يستقبل نادي "أبطال الحد الجنوبي"



نجران 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

استقبل قائد قوة شرورة اللواء عبدالله الجعيد اليوم، بمكتبه بقيادة القوة، عدداً من طلاب نادي "أبطال الحد الجنوبي" الموسمي بتعليم محافظة شرورة يرافقهم المساعد للشؤون التعلمية علي الحملي، وقائد النادي صالح الصيعري .

وقدم قائد النادي هدية لقائد القوة من عمل طلاب النادي تقديراً لدور أفراد القوات المسلحة وما تقوم به من أعمال جليلة وبطولية في الذود عن حمى الوطن في الحد الجنوبي وعلى كل ذرة من تراب هذا الوطن.

وأثنى اللواء الجعيد على ما تبذله إدارة تعليم المحافظة ممثلةً في الأندية الموسمية من جهد في تنمية المهارات وتعزيز الشعور الوطني والإنساني وروح التعاون لدى الطلاب وكافة أفراد المجتمع ، مثمناً لها إطلاقها اسم "أبطال الحد الجنوبي" على النادي .

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16:17ت م

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