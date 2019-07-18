شكرا لقرائتكم إتلاف 200 كجم لحوم بعد مداهمة منزل بالحفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-18 إتلاف 200 كجم لحوم بعد مداهمة منزل بالحفر متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن ‏داهمت بلدية جنوب ⁧حفر الباطن⁩ منزلاً يقوم بإعداد الأطعمة ورصدت عدة مخالفات للاشتراطات الصحية كما تم إتلاف ٢٠٠ كجم من اللحوم مجهولة المصدر و١٠ كجم من الأسماك. وأكدت أمانة محافظة حفر الباطن أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم. Advertisements









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