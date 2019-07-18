ضبط متهورة قادت مركبتها عكس السير بـ تبوك

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تمكن رجال المرور في تبوك من القبض على امرأة متهورة كانت تقود مركبتها بسرعة كبيرة في الاتجاه المعاكس.

وقال المرور السعودي، إن مرور منطقة تبوك ألقى القبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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وكانت سيدة، ترافقها أخرى، قد ضربت بأنظمة المرور عرض الحائط وقادت السيارة بشكل معاكس من فوق كوبري المصيف والذي افتتح مؤخراً معرضة سالكي الطريق للخطر.