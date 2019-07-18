- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ضبط متهورة قادت مركبتها عكس السير بـ تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط متهورة قادت مركبتها عكس السير بـ تبوك
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
تمكن رجال المرور في تبوك من القبض على امرأة متهورة كانت تقود مركبتها بسرعة كبيرة في الاتجاه المعاكس.
وقال المرور السعودي، إن مرور منطقة تبوك ألقى القبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكانت سيدة، ترافقها أخرى، قد ضربت بأنظمة المرور عرض الحائط وقادت السيارة بشكل معاكس من فوق كوبري المصيف والذي افتتح مؤخراً معرضة سالكي الطريق للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط متهورة قادت مركبتها عكس السير بـ تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.