الان تتابع طبيب أجنبي يسيء معاملة ممرضة بمستشفى محايل العام.. والصحة تتدخل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية لطبيب أجنبي تعامل مع ممرضة بشكل حاد بمستشفى محايل العام، صباح اليوم (الخميس)، جدلا كبيرا.
ورصد المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل بهاشتاج #طبيب_اجنبي_يتهجم_على_ممرضه معاملة الطبيب السيئة، للممرضة، ما دفع لانتشار حالة من الغضب تجاه الطبيب.
من جانبها،أعلنت وزارة الصحة التوجيه بتحقيق عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.
وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.
وأشاد رواد مواقع التواصل بقرار الوزارة، وبسرعة استجابتها لمطالبات المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب أجنبي يسيء معاملة ممرضة بمستشفى محايل العام.. والصحة تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.