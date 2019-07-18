الان تتابع 3 وزارات توقع محضرا لتحديد آلية الإسراع في إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ممثلة بـ”الدفاع المدني” ووزارة الإسكان، اليوم الخميس، محضر مشترك لتحديد آلية الإسراع في إصدار تراخيص البناء لمشاريع الإسكان الحكومية. تأتي هذه الخطوة استشعارًا بأهمية الدور التكاملي بين الدوائر الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعمل الجهات الثلاث كمنظومة مترابطة لمعالجة التحديات وتسهيل إجراءات تراخيص تلك المشاريع وفق معايير عالمية. يُطبق المحضر الموقّع اليوم على جميع مشاريع وزارة الإسكان الحكومية ويعتبر “كود البناء السعودي” هو المرجعية الأساسية في التصميم والتنفيذ.

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