شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: التحقيق بشكل عاجل في فيديو الممرضة والأخصائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (محايل)

وجَّهت وزارة الصحة بالتحقيق بشكل عاجل في الفيديو الذي حدث صباح اليوم (الخميس) بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حرصاً على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو قيل إنه حدث في مستشفى محايل العام، وأظهر أخصائي أشعة يخاطب ممرضة بعنف وسط استغراب المراجعين من تصرفه.