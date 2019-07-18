شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية والقروية» و «المحاسبين القانونيين» توقعان اتفاقية تأهيل وتطوير الإجراءات المالية للقطاع البلدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ماجد بن عبدالله القصبي وقع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين الدكتور احمد بن عبدالله المغامس صباح اليوم (الخميس) اتفاقية تعاون تهدف إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال المحاسبة والرقابة المالية من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهام أعماليهم وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة، كما تهدف الاتفاقية الى تطوير المعايير المحاسبية في القطاع البلدي بما يتوافق مع الدليل المحاسبي الحكومي الموحد ونظام الشفافية بما في ذلك التجهيز للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بالإضافة إلى تطوير نظام المراجعة المتعلقة بالإيرادات التي تتطلب تدقيق على القوائم المالية.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق أهداف برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030