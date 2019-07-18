شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم جدة» المكلف يطمئن على سير ترحيل «المقررات» للمدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

زار مدير عام تعليم جدة المكلف صديق خوجه صباح اليوم (الخميس)، بزيارة لمستودعات المقررات الدراسية بحي البغدادية، يرافقه عددًا من أعضاء لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم. واطّلع خلال الزيارة على مستودعات المقررات الدراسية، كما استمع إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات محمد هاجس عن آلية ترحيلها إلى المدارس من خلال الخطة الزمنية المخصصة مسبقاً لترحيل المقررات،ومقدار نسبة ترحيل المقررات، والتي بدأت يوم أمس (الأربعاء).

وأكد خوجه على مضاعفة الجهود والعمل بدقة وإنجاز وفق الخطة الزمنية، مثمنًا جهود إدارتي التخطيط والمعلومات والمستودعات. من جهة أخرى، زار خوجة (اليوم) مركز التدريب التربوي بجنوب جدة، والذي يشهد تنفيذ العديد من برامج التدريب الصيفي للمعلمين في عدد من المجالات التطويرية للأداء.

وتخلل الزيارة جولة داخل قاعات التدريب، اطّلع من خلالها على نوعية البرامج المنفذة وأعداد المتدربين والساعات التدريبية، مشيداً بما شاهده من طموح وهمة وشغف لدى المتدربين لتطوير مهاراتهم التعليمية، والارتقاء وتجويد الأداء داخل المدرسة، ومؤكداً أن الإبداع للمعلم لن يتحقق دون تدريب وتطوير للذات والمهارات. وفي ختام الزيارة قدم مدير التعليم المكلف الشكر لإدارة ومنسوبي مركز التدريب بجنوب جدة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.