إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين .. القصبي يوقع عقد استكمال مشروع حدائق الملك عبدالله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، – أيده الله – باستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض، بوصفه مشروعا واحدا متكاملا دون تجزئته إلى مراحل، وذلك بناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

وقد وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة، متوافقا مع برامج تحسين جودة الحياة.

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وأوضح أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أنه إنفاذا للتوجيه الكريم طرحت الأمانة المشروع في منافسة للتنفيذ، وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية قدرها 1,602,966,235 ريالا، ومدة تنفيذ قدرها 30 شهرا، ويجري حالياً التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال المهندس الفارس إن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة السريع غرب مدينة الرياض وعلى مساحة تبلغ 2,100,000 متر مربع، تعد أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تنسجم مع برنامج (جودة الحياة)، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبين أن المشروع يضم مبنى رئيسيا صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين يضمان مجموعة من العناصر، من بينها: المتحف النباتي، حديقة الوادي، الحدائق المائية، الحدائق العالمية، وعدد من الحدائق العلمية، ومنها حديقة الطيور، حديقة الفراشات، حديقة الضوء والصوت، الحديقة الطبيعية، حديقة الاكتشاف، حديقة المتاهة.