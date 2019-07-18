بمتابعة وإشراف أمير تبوك ... مدينة الحجاج بحالة عمار تشرع أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة

شرعت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك اليوم أبوابها لاستقبال قوافل حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى أداء مناسك حج هذا العام، قادمين من دول عربية وإسلامية عدة، وسط منظومة من الخدمات والاستعدادات المتكاملة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد - حفظهما الله -، ومتابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، والذي يحرص دائماً ويؤكد من خلال اجتماعات لجنة أعمال الحج والعمرة على تنفيذ توجيهات وحرص ولاة الأمر - أيدهم الله -، بتهيئة وتجنيد جميع الإمكانات والخدمات لخدمة الحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار على أكمل وجه، والحرص على أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة، لأن خدمة الحجاج والمعتمرين والزوّار شرف عظيم وهو أمر نعتز ونفاخر به.

وبحث الأمير فهد بن سلطان خلال الاجتماعات السابقة للجنة أعمال الحج والعمرة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية التي تشارك في خدمة ضيوف الرحمن، تضافر جهودها وتعاونها من أجل هدف أسمى وهو خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ، حتى خروجه بعد أداء مناسك الحج.

من جهته أكد وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني، على اكتمال الاستعدادات كافة من قبل جميع الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج والعمرة، والتي باشرت أعمالها للقيام بمهامها في مدينة الحجاج، وتسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، ووضع الخطط الضامنة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالقادمين بصفة دقيقة وسريعة، وإنهاء جوازات الحجاج والجمارك، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات لهم.