السعودية | قائد القيادة المركزية الأميركية يشاهد صواريخ الحوثيين على السعودية

شكرا لقرائتكم قائد القيادة المركزية الأميركية يشاهد صواريخ الحوثيين على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحضور قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن الفريق ركن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز، زار قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول، كينيث ماكينزي، القاعدة الجوية بالخرج لاستعراض بعض الأسلحة الإيرانية التي استهدفت الأراضي السعودية عبر ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران.

وحضر من الجانب الأميركي القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية لدى المملكة، كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع كبير العسكريين، اللواء هاجلار، وعدد من كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأميركية.

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والتقى ماكينزي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، ضمن جولة له في المنطقة.

ويأتي اللقاء بعد نحو أسبوع من إعلان السعودية استضافتها اجتماعاً ضمّ الولايات المتحدة الأميركية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي" الذي دعت له واشنطن.

وتسلم الجنرال الأميركي ماكينزي في 28 مارس/آذار الماضي مسؤولية القيادة المركزية الأميركية المشرفه على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان مثل سوريا واليمن وأفغانستان.