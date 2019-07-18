أبشر | أسماء المقبولات مبدئياً في وظائف الاحوال المدنية 1440 على رتبة (جندي وجندي أول)

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، عبر حسابها الرسمي، عن نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية، وذلك للعنصر النسائي على رتبة (جندي أول، جندي)، والتي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة عبر موقع المديرية.

وأوضحت المديرية، أنه يجب الحضور إلى مقر المقابلة الشخصية في كلية الملك فهد الأمنية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في الوقت المحدد لكل طالبة، كما يجب إحضار نموذج المراجعة من خلال بوابة أبشر، وطالبت المديرية من المتقدمات إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرها منها.

كما يجب على المتقدمات إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها والتي تم التقديم بها على الوظائف مع صورتين منها، ويجب إحضار أصل الشهادات والدوارات التدريبية والتي تم تسجيلها في الموقع مع الأساس من أجل مطابقتها، كما يجب أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصدق عليها.

أسماء المقبولات مبدئياً في وظائف الاحوال المدنية 1440

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، أن النتائج متاحة في الوقت الحالي، من خلال منصة أبشر للتوظيف (من هنا)، وذلك من خلال حساب المتقدمات على الوظائف المعلنة.