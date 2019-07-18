نعرض لكم نتائج قياس 1440 qiyas برقم السجل، حيث انتهى عدد كبير من طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية من أداء اختبارات الفترة الأولى منذ فترة، ويترقب الآن الطلاب ظهور نتائج القدرات المعرفية والتي سيتم الاعلان عنها من خلال رابط موقع المركز الوطني للقياس والتحصيل بالتعليم العالي.

وقد ازداد معدل البحث عن نتائج قياس 1440 qiyas برقم الهوية الوطنية خلال الساعات القليلة الماضية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أعلن موقع قياس عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 موعدا لإعلان ظهور نتائج القدرات المعرفية.

نتائج قياس 1440 qiyas برقم السجل

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد اعتمدت نظام اختبار القدرات المعرفية للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف الإدارية من أجل تحقيق مبدأ تساوي الفرص والعدل بين جميع الطلاب.

وسيتم رفع نتائج القدرات المعرفية للمتقدمين للوظائف الإدارية فور الانتهاء من عمليات الفرز ، ويمكن لجميع الطلاب من الجنسين الإطلاع على نتائج قياس 1440 فور الاعلان عنها من هنا.

Advertisements

نتائج اختبار القدرات المعرفية 1440

يعد اختبار القدرات المعرفية من أهم الاختبارات التي تتم عبر رابط المركز الوطني للقياس، حيث يهتم هذا الاختبار بتحديد القدرات والامكانات التي يحوزها المتقدم، وكذلك تقييم المواقف المختلفة بشكل صحيح واتخاذ إجراءات وقرارات سليمة.

وقد تم اعتماد اختبار القدرات المعرفية من الشروط الهامة للتقدم للوظائف في مختلف المؤسسات العامة داخل المملكة العربية السعودية.

ونتابع معكم على مدار الساعة ظهور نتائج اختبار القدرات المعرفية 1440 عبر موقعنا، فتابعونا.