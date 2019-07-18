Qiyas Results شغال: نتيجة امتحان القدرات المعرفية 1440 كافة مدن المملكة حسب رقم التسجيل

أشار المركز الوطني القياسي والتحصيلي، أن نتائج اختبار القدرات المعرفية 2019 موقع قياس من المقرر إعلانها اليوم الخميس الموافق 18 يوليو، بعد أن تم الانتهاء من أعمال قراءة أوراق الإجابة، تنفيذ الخرائط، إنشاء دورة اختبارية، تزويد الجهات المعنية بنسخة محفوظة من النتائج، التحري من أن نتائج اختبار القدرات المعرفية والعامة 1440 جاهزة بمنتهى الدقة والشفافية، احتساب العلامات، وأخيراً رفع البيانات إلى النظام الإلكتروني.

نتيجة امتحان القدرات المعرفية 1440

موقع قياس اختبار القدرة المعرفية للجامعيين والوظائف الإدارية يشهد عمليات بحث كبيرة في الفترة الأخيرة، يرغب الجميع في سرعة الاستعلام عن اختبار القدرة المعرفية للنساء، والتي لم تظهر حتى الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس، وهذا أمر طبيعي فالنتائج سيتم إعلانها في المساء.

رابط المركز الوطني للقياس والتقويم

للحصول على نتيجة امتحان القدرات المعرفية 1440 “لم تظهر” من هنا..

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جيدر بالذكر أن موقع قياس للنتائج بالاسم والسجل المدني نتائج قياس qiyas sa برقم الهوية الوطنية فقط 1440 خلال ساعات قليلة، كونوا على متابعة لحظية من جانبنا، حيث يلزمك الحصول على 50 درجة كاملة للنجاح، وذلك لطلاب المؤهلات العليا من الدرجات الجامعية البكالريوس والدكتوراه والماجستير.

وحتى هذه اللحظة نتابع معكم رابط قياس qiyas نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 الفترة الأولى

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