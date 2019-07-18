inquire: نتائج القدرة المعرفية 1440 qiyas.sa هُنا رابط فحص النتيجة بالاسم والرقم المدني

ننشر لكم من خلال تلك الفقرات نتائج القدرة المعرفية 1440 حيث أن هناك إقبالاً كثيفا من جانب حاملي مؤهلات الجامعة على موقع نتائج قياس، يأتي ذلك لمعرفة اختبار القدرة المعرفية في المملكة العربية السعودية، ويزداد البحث ساعة وراء أخرى، ولكن كان الترقب على أشده منذ صباح اليوم الخميس، بعد أن نشرت صفحة نقاط qiyas.sa على تويتر هذا النبأ العاجل، مما جعل هناك حالة من التوتر بين الطلاب للتسابق على معرفة نتائج اختبار القياس.

نتائج القدرة المعرفية 1440

وقد أشار المركز الوطني للقياس أن نتائج قياس القدرة المعرفية 1440 عبر قياس سيتم الولوج إليها اليوم 15 ذي القعدة 1440، إذا أن هذا الاختبار له أهمية كبيرة بالنسبة للمتحنين، أبرزها هو الحصول على شهادة إثبات للمهارات الحياتية التي يمتلكها الفرد، والتي تجعله قادراً على الربط بين الأمور واستخراج الحلول بعد فحصها والتأكد من صحتها.

رابط قياس معرفة نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440

وفي الواقع، فإن نتائج قياس القدرة المعرفية لا تتمثل في الأمور السابقة فحسب، بل إن وزارة الخدمة المدنية قامت باعتماد اختبار القدرة المعرفية كشرط رئيسي في مفاضلات الوظائف الإدارية، وبدونها لن يستطيع المُتقدم الترشح إلى تلك الوظيفة، وفي نفس الوقت فإن الوزارة تقوم بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة عن طريق العديد من الاختبارات.

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نتائج قياس القدرات المعرفية 1440

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