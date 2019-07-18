، "الناهسي": سبقنا "البلدي" في مقترح ربط مخرج ٣٣ بـ"جدة السريع" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب تداول خبر نسبه لغيرهم.. وقال: "انصفوا فريق تطوير لبن"

أوضح رئيس مجلس إدارة فريق تطوير لبن 2030 الدكتور عبدالله بن فلاح الناهسي، أن نَسب مقترح فتح مخرج يربط خدمة مخرج 33 بطريق جدة السريع للمجلس البلدي بالرياض غير صحيح، بل يُحسب للفريق.

وقال "الناهسي" لـ"الخليج 365": من الإنصاف نسب الجهود لأهلها، وما تم نشره في بعض الصحف الإلكترونية من نسب جهود الفريق لغيره لا يمت للحقيقة بصلة، ولدينا إثباتات على صحة ذلك، وعن كون الفريق بحث ذلك قبل المجلس البلدي المشكلة مع وزارة النقل بـ١٠ أشهر.

وأضاف: بعد طرح الاقتراح من قِبل الفريق على "وزارة النقل" خلال اجتماع مجلس إدارة الفريق مع ممثلين من وزراة النقل برئاسة مدير عام فرع النقل بالرياض، حيث تم الوقوف ميدانيًا من قبل الفريق ووزارة النقل لبحث إمكانية تنفيذه، وتم اعتماده وكان ذلك في العام الماضي.

وتابع "الناهسي": تأخر تنفيذ المشروع بسبب المقاول، وكل هذا قبل اجتماع المجلس البلدي بوزارة النقل لبحث مشكلة الجسر المعلق بحوالي 10 أشهر، واستمر الفريق في متابعة الطلب؛ وكان آخرها قبل أسبوعين؛ حيث وعد وقتها مدير إدارة الطرق بفرع وزارة النقل المهندس "سلمان الضلعان" بسرعة تنفيذه.

وواصل قائلاً: لو نظرنا في هذا المقترح فهو في المقام الأول يخدم سكان الحي فقط وليس حلًا جذرياً لمشكلة ازدحام الجسر المعلق، فنحن نرى الازدحام وقت الذروة في الاتجاهين شمالاً وجنوباً، وكذلك يتأثر طريق جدة السريع قبل مخرج 32 من الازدحام في أوقات نهاية الدوام، ولن يكون هذا المقترح حلاً لمشكلة الجسر أو كما يقولون حلاً لأكبر أزمة مرورية بالرياض، فإن كان سيساهم في حلها باتجاه الجنوب فكيف سيكون حلاً لها في اتجاه الشمال وقت الصباح.