، الحرس الثوري الإيراني يعترف باحتجاز ناقلة النفط المفقودة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استولى عليها الأحد الماضي

اعترف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بأنه احتجز ناقلة أجنبية، زاعماً أنها "كانت تهرّب الوقود في الخليج".

ووفقاً لـ"رويترز"، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن "الحرس" أنه "جرى احتجاز ناقلة أجنبية تهرّب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج".

وأوضح الحرس الثوري أن السفينة احتجزت الأحد الماضي.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أشارت قبل يومين إلى أن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات كانت تعبر مضيق هرمز، توقفت عن بث موقعها منذ بداية الأسبوع.