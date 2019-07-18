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محمد بن مسعود - الدمام - كذّب المحترف المغربي في نادي النصر نور الدين مرابط، تغريدة نشرتها صحيفة ورقية اليوم، كانت تتحدث عن وجود سوء فهم بين اللاعب ومدرب النصر روي فيتوريا.
المحترف المغربي اكتفى بالرد على التغريدة بنشر صورة تجمعه مع المدرب، في إشارة إلى أن الخبر غير صحيح.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 03:58 PM
كذّب المحترف المغربي في نادي النصر نور الدين مرابط، تغريدة نشرتها صحيفة ورقية اليوم، كانت تتحدث عن وجود سوء فهم بين اللاعب ومدرب النصر روي فيتوريا.
المحترف المغربي اكتفى بالرد على التغريدة بنشر صورة تجمعه مع المدرب، في إشارة إلى أن الخبر غير صحيح.
، بتغريدة.. "مرابط النصر" يكذّب خبر صحيفة ورقية ،
المصدر : الخليج 365
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