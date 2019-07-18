، عقب رسالة التنظيف.. "مياه حائل" تكشف حقيقة ترسبات "حي أجا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت الشركة من لديه ملاحظة بالتواصل مع الطوارئ للتعامل معها

نفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود رواسب في المياه بحي أجا.

وأوضح متحدث الفرع حمود بن غالب البشيّر، لـ"الخليج 365": أن ما تم هو غسيل لبعض أجزاء الشبكة في حي أجا وملحق حي أجا؛ وذلك لتنظيفها من أية رواسب رملية، وهي صيانة دورية.

وأهاب "البشيّر" بمن لديه أي ملاحظة التواصل مع طوارئ المياه، وتزويد الفرع برقم العدّاد، ليتم التعامل مع شكواه بشكل مباشر.

وكانت رسالة قد انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، تطلب من المواطنين تنظيف الخزانات الأرضية بمنازلهم، قبل بدء ضخ الماء من قِبل الشركة المشغلة للمياه بمنطقة حائل؛ تفادياً لوجود رواسب رملية.