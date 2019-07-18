بالفيديو.. مسؤول في قسم الأشعة بمستشفى محايل يهين ممرضة

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. تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لقطات تُظهر ما وصفت بـ«إهانة» تعرّضت لها ممرضة بمستشفى محايل بمنطقة عسير، من قِبل مسؤول الأشعة.

وبيّن مقطع الفيديو -الذي لم تتعدَ مدته 14 ثانية- صوتًا مرتفعًا، قادمًا من حجرة مغلقة، قبل أن تفتح السيدة الباب وتهمّ بالمغادرة. إلا أنّ المسؤول انفعل عليها وأجبرها على دخول الغرفة مرة أخرى ثم أغلق الباب بشكل عنيف، دون أن يتضح ما الذي جرى بعد ذلك. وطالب الكثير من النشطاء بتدخل وزارة الصحة والتحقيق في الواقعة.





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