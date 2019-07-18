هيئة كبار العلماء: السعودية حريصة على تعزيز التضامن الإسلامي

ثمنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم الخميس، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر ذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن هذا التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص المملكة على تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد الكلمة وتقوية علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة.

وأضافت أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر في التخفيف من مصاب ذوي ضحايا الحادث الذي آلم الجميع وبين أن الإرهاب عدو الإنسانية جمعاء، فلا دين له ولا جنسية، سائلةً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين خير الجزاء على هذه اللفتة الطيبة، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ييسر على جميع الحجاج حجهم ويتقبل منهم.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات من المصلين، لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ؛ وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًّا.

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في سياق متصل، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ شكره وتقديره لخادم الحرمين على هذه اللفتة الكريمة تجاه أسر وضحايا ومصابي هذا العدوان الغاشم الذي ترفضه جميع الأديان.

وأضاف أنَّ استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، بجانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.

وأكد آل الشيخ أن الوزارة ستعمل عاجلًا لإنفاذ التوجيه الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارة المملكة في نيوزيلندا، وإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بقدومهم، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.