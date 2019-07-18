تنفيذ حد الحرابة في 3 جناة اقتحموا منزلًا واغتصبوا امرأة في جدة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حُكم القتل حدًّا في ثلاثة جناة في محافظة جدة، اقتحموا منزلًا منتحلين صفة رجال أمن، واغتصبوا امرأة وأقدموا على اغتصاب أخرى.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن كلًّا من هتان بن سراج بن سلطان الحربي، وسلطان بن سراج بن سلطان الحربي، ومحمد عمر محمد ليق جمالي (باكستاني) أقدموا على شرب المُسكر ودخلوا أحد المنازل عنوةً، وانتحلوا صفة رجال الأمن.

وأضاف البيان أن «محمد» جرَّد امرأةً من ملابسها تحت تهديد السلاح الأبيض، وسلمها لـ«هتان» كي يفعل الفاحشة بها، وكسر باب إحدى الغُرف على أخرى بقصد فعل الفاحشة بها.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم. وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم. ولأن ما قام به المدعى عليهم من مغالبة أصحاب المنزل وإخافتهم ومنعهم من الدفاع عن عرضهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض؛ فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهم القتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وأكدت «الداخلية» حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، محذِّرةً كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.