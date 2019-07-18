الحصيني يُحذر من «الطرق الرابطة» ويحدد موعد رياح ترابية على 6 مناطق

قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يشهد غدٌ الجمعة نشاطًا للرياح المثيرة الأتربة على بعض مناطق المملكة، داعيًا قائدي المركبات إلى «توخي الحذر أثناء القيادة بين الطرق الرابطة بين هذه المناطق»، دون مزيدٍ من التفاصيل.

وقال الحصيني: «غدًا الجمعة، متوقعٌ أن تنشط الرياح على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وشرق الشمالية والجوف وعلى طول ساحل الغربية، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، خاصةً خارج المدن».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الخميس، توقعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

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وأشارت إلى أن هذه الحالة المناخية تؤثر في الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، وتشمل الخط الواصل بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة وأجزاء من شمال المملكة.

وتكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك» تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة» حتى مرتفعات مكة المكرمة.

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