بالصور.. وصول أولى رحلات حجاج السودان إلى ميناء جدة

وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً من ميناء سواكن بالسودان، وكانت السفينة تحمل على متنها 1633 حاجاً.
ورحب الجميع وعلى رأسهم رئيس الهيئة العامة للموانئ «موانئ» المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وعدد من قيادات الأجهزة الحكومية بالميناء، بوصول الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، وقاموا بتقديم الهدايا التذكارية لهم، متمنين لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً.
وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، أن الهيئة العامة للموانئ تتشرف في كل عام بنيل هذا الفضل العظيم كسائر قطاعات الدولة المختلفة باستقبال ومغادرة حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والبحرية المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة والآليات الحديثة؛ بما يضمن حسن الأداء والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير إجراءات دخولهم وخروجهم عبر ميناء جدة الإسلامي.
وأضاف أن الخطة التشغيلية المعدة لحج هذا العام تستهدف استقبال 22 ألف حاجاً عبر ميناء جدة الإسلامي، بزيادة ملحوظة عن أعداد الحجاج القادمين من العام السابق بنسبة 37%، وذلك عبر 22 رحلة من خلال أربع عبارات، بزيادة ملحوظة عن أعداد الرحلات القادمة من العام السابق بنسبة 29%.
وأشار المهندس الخلب إلى حرص الهيئة العامة للموانئ إلى تسخير كافة الإمكانات وتوفير التسهيلات اللازمة لقدوم الحجاج وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، منوهاً بجهود القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في سبيل توفير راحة وأمان ضيوف الرحمن.
وأشاد المهندس الخلب بالجهود التي تبذلها إدارة ميناء جدة الإسلامي لشرف خدمة ضيوف الرحمن عبر تجهيز مختلف الخطط التشغيلية والبشرية والأمنية وذلك من خلال سعيه لتقديم كل ما من شأنه توفير السلامة والراحة والرعاية والأمن لضيوف الرحمن خلال موسم العام الحالي.
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