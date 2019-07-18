عنب القصيم السادس ينطلق اليوم

ينطلق مهرجان العنب السادس بمنطقة القصيم، اليوم، وذلك على طريق حائل القصيم، تحت شعار «عناقيد العنب ثريات الذهب». وبيّن رئيس بلدية القوارة، المدير التنفيذي للمهرجان، المهندس ماجد السالم، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لانطلاق المهرجان في حلته السادسة، إذ تم تجهيز أكشاك البيع الخاصة بالمزارعين، والمعارض المتعددة، وعصائر العنب، ومنصات التسويق، إضافة إلى العروض المتنوعة، مشيرا إلى أن المهرجان يسعى لتحقيق عوائد اقتصادية، خلال استثمار تميز مركز الصلبية بمزارع العنب، وتهيئة الموقع للمزارعين، والتعريف بمنتجاتهم، مما يعزز الحراك الاقتصادي بالمنطقة، ويتوافق مع رؤية دوت الخليج 2030 التي تهتم كذلك بعمليات التصدير.



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