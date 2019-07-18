السعودية اليوم / مليون زهرة تشارك بها أمانة منطقة تبوك في مهرجان الورد والفاكهة



تبوك 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة تبوك زراعة ما يزيد على مليون زهرة في مقر مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة لعام 1440هـ، الذي ستنطلق فعالياته اليوم، في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق، أن الأمانة وضعت منتزه الأمير فهد بن سلطان الذي يقع على مساحة إجمالية تجاوزت مليون متر مربع مقراً للمهرجان، وقامت بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للموقع خلال الأيام الماضية، مبيناً أن الأمانة جندت ما يزيد على 150 عاملا وفنيا وحارس أمن للقيام بأعمال نظافة وصيانة المنتزه وحراسته على مدار الساعة أثناء فترة إقامة المهرجان.

وأضاف المهندس الشفق أن الأمانة أنهت زراعة سجادة الزهور بما يزيد على "مليون زهرة" بألوان متعددة من زهور السيلوزيا بألوانها الأربعة الأحمر والقرمزي والأصفر البرتقالي وزهرة الزينيا بالون الأبيض وزهرة الجلارديا وزهرة الامارانتس جرى تشكيلها وتصميمها على شكل " بوابة الشمال".

وأفاد المهندس الشفق أن الأمانة ستشارك في المعرض المصاحب للمهرجان الذي يتضمن منجزات وأعمال الأمانة في المشاريع وأيضاً عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة وأعمال المسطحات الخضراء وأعمال صحة البيئة، منوهاً أن أعمال الأمانة خلال المهرجان ستتضمن الرقابة الصحية على الأطعمة والمأكولات والمشروبات التي سيتم بيعها وتداولها داخل مقر المهرجان، ومباشرة أي بلاغ يرد إلى الأمانة بخصوص ذلك.

// انتهى //

15:33ت م

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