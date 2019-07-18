السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية على منطقة نجران



نجران 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات، بدر الجنوب,وثار,وحبونا,ويدمه، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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15:20ت م

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