السعودية اليوم / جمعية بناء وكلية الهندسة بجازان تناقشان سبل التعاون المشترك



جيزان 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واس

بحث رئيس جمعية بناء وتنمية مساكن بمنطقة جازان الشيخ ناصر الخرعان وعميد كلية الهندسة بجامعة جازان الدكتور أحمد بن الحسن أبو طالب اليوم, الخدمات التي تقدمها الجمعية وكلية الهندسة وسبل التعاون بينهما, وذلك بقاعة الاجتماعات بكلية الهندسة بجازان.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأعمال والخدمات التي تقدمها كل من جمعية بناء وتنمية المساكن وكلية الهندسة بجازان وسبل التعاون بينهما في مجالات الدراسات الهندسية وإنشاء وإعداد المخططات المعمارية على الطرق الحديثة حسب المواصفات والمقاييس الهندسية ودراسة المشاريع واعتماد جداول الكميات والتدريب إضافة لتثقيف وتوعية المجتمع ببناء المسكن الاقتصادي سعياً لتحقيق كل ما يعود بالفائدة على أبناء منطقة جازان.

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15:14ت م

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