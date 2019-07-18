السعودية اليوم / مشروع " أمانة بلا ورق" .. ورش تدريبية بحفر الباطن



حفر الباطن 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واس

شرعت أمانة حفر الباطن ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في عقد ورش تدريبية والنشر المعرفي بهدف شرح آليات تطبيق مشروع " أمانة بلا ورق" لإيقاف المعاملات الورقية، وحث الاتصالات الإدارية بالتدشين وتفعيل الأرشفة الإلكترونية، وتمت إضافة مميزات وخصائص على نظام الاتصالات الإدارية لتحقيق التوجه الإلكتروني للمعاملات، وتطبيق سياسات ومفهوم أمانة بلا ورق لمنسوبي أمانة حفر الباطن كافة.

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن إيقاف تداول المعاملات الورقية داخل الأمانة، واعتماد المعاملات الإلكترونية، سيبدأ اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم، وسيعتمد التوقيع الإلكتروني للخطابات في نظام الاتصالات الإدارية، والفهرس الإلكتروني، وتفعيل قسم الأرشيف الوسيط بإدارة الأرشفة الإلكترونية، الذي يعنى بحفظ الأساس الورقي للمعاملات ومتابعة طلبات الأساس الورقي مع الإدارات.

وأضاف المهندس الغامدي، أن الإدارة العامة للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية تعمل على تصدير نسخة من المعاملة للجهات الخارجية، مع إرفاق الأساس الورقي بناءً على طلب الإدارات المعنية، وإدراج نماذج الخطابات المستحدثة على النظام الإلكتروني وفق طلب الإدارات، إضافة إلى إشعار المستفيدين برسالة نصية عن إنشاء أو تصدير المعاملات في نظام الاتصالات الإدارية.

// انتهى //

15:14ت م

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