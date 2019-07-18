السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه بهطول أمطار مصحوبة برياح سطحية على منطقة جازان



جيزان 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات، أبو عريش ، و الدائر بني مالك، و الريث، و الطوال، و العارضة ، و بيش، وفيفا و هروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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15:09ت م

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