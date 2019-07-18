السعودية اليوم / سفير المملكة في لبنان يستقبل نائب لبناني ومحافظ جبل لبنان



بيروت 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر السفارة ببيروت النائب اللبناني هنري شديد وبحث معه المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والاقليمية.

كما استقبل السفير بخاري محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وبحث معه مجمل الأوضاع العامة، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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15:05ت م

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