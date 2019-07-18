السعودية اليوم / وزيرة الداخلية اللبنانية تلتقي السفير البريطاني



بيروت 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

التقت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن اليوم في بيروت سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينع.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في المجال الأمني ودعم قوى الأمن الداخلي اللبناني، بالإضافة إلى المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

// انتهى //

14:58ت م

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