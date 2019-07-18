حج / 100 كشاف و 9 قادات يشاركون في خدمة الحجاج بأبو عجرم



سكاكا 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

تشارك الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بشعبة النشاط الكشفي في معسكر خدمة ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بأبو عجرم لهذا العام، لتقديم الخدمات والمساعدة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الجوف المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن مهام وواجبات الكشافة تكسبهم الخبرات التربوية في حب مساعدة وخدمة الآخرين، وتقديم العون لهم، وعكس الصورة المثلى لأبناء هذا الوطن في خدمة الحجاج وإبراز دور القطاعات التعليمية المشاركة.

وبين مدير إدارة النشاط الطلابي خالد القنيفذ أن عدد الكشافة المشاركين لهذا العام قد بلغ 100 كشاف و 9 قادات يعملون بالتناوب لاستقبال وفود الحجاج والعمل على رعايتهم وتعريفهم بخدمات المدينة المقدمة لراحتهم ومساعدة العاملين فيها من القطاعات الحكومية المشاركة الأخرى.

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14:55ت م

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