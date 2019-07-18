السعودية اليوم / مدير تعليم جدة المكلف يتفقد سير ترحيل المقررات للمدارس



جدة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

اطلع مدير عام تعليم جدة المكلف صدّيق خوجة اليوم, على مستودعات المقررات الدراسية بحي البغدادية ، يرافقه عدد من أعضاء لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1440 - 1441هـ .

واستمع خوجة خلال الجولة إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات محمد هاجس عن آلية ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس من خلال الخطة الزمنية المخصصة مسبقاً ، ومقدار نسبة ترحيل المقررات التي بدأت أمس.

وأكد خوجة مضاعفة الجهود والعمل بدقة والإنجاز وفق الخطة الزمنية ، مثمناً جهود إدارتي التخطيط والمعلومات والمستودعات.

وقام خوجة اليوم بزيارة لمركز التدريب التربوي بجنوب جدة ، والذي يشهد تنفيذ العديد من برامج التدريب الصيفي للمعلمين في عددٍ من المجالات التطويرية للأداء.

وتخلل الزيارة جولة داخل قاعات التدريب اطلع خلالها على نوعية البرامج المنفذة ، وأعداد المتدربين والساعات التدريبية ، مشيدًا بما شاهده من طموح وهمة وشغف لدى المتدربين لتطوير مهاراتهم التعليمية و الارتقاء وتجويد الأداء داخل المدرسة ، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإبداع للمعلم لن يتحقق دون تدريب وتطوير للذات والمهارات.

وفي ختام الزيارة قدّم مدير التعليم المكلف الشكر لإدارة ومنسوبي مركز التدريب بجنوب جدة ، متمنيًا للجميع التوفيق.

// انتهى //

14:48ت م

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