الان تتابع “كبار العلماء” تثمّن استضافة المملكة 200 حاج من ذوي ضحايا هجوم نيوزيلندا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
ثمّنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ باستضافة مائتي حاج وحاجة من أسر ذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
وأكدت الأمانة أن هذا التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد الكلمة وتقوية علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، وأنه سيكون له بإذن الله تعالى بالغ الأثر في التخفيف من مصاب ذوي الضحايا، الذي آلم الجميع وبين أن الإرهاب عدو الإنسانية جمعاء، فلا دين له ولا جنسية, سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين خير الجزاء على هذه اللفتة الطيبة، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ييسر على جميع الحجاج حجهم ويتقبل منهم.
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