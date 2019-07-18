الان تتابع الشماغ تغطي جهاز ساهر بعد يوم من تركيبه في عفيف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
تعرض أحد أجهزة ساهر للتخريب، اليوم (الخميس)، إثر قيام مجهولين بوضع ما يشبه الشماغ عليه، لتغطيته عن الرصد.
يذكر أنه تم تركيب جهازي “ساهر” بمدخلي محافظة عفيف، من الشرق والغرب. وأفادت مصادر أن الجهاز الموجود بالمدخل الشرقي رصد عددا كبيرا من المخالفات الخاصة بالسرعة.
وتفاجئ المارة صباح اليوم بوجود شماغ على جهاز ساهر، تم وضعه من قبل مجهولين.
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