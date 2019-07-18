قياس نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 برقم الهوية ورمز التحقق الفترة الأولى

أعلن قياس ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية الفترة الأولى اليوم الخميس، عبر بوابة النتائج قياس الصفحة الرئيسة من موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، والدخول عن طريق رقم الهوية ورمز التحقق، او برقم الاشتراك والسجل المدني، كما هو مبين لمن يمتلك بيانات تسجيل الدخول، ولمن فقد أيهما فعلية اتباع خطوات استعادة كلمة المرور عبر رسالة نصية على رقم الجوال الم\د\رج ضمن بيانات التسجيل، للتمكن من استعلام نتيجة القدرات المعرفية 1440 .

أنهى المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عملية التصحيح في اختبارات قياس القدرة المعرفية، والتي تم فتحها لتسجيل طلبات الاختبار لمن تقدم عبر الإعلانات الوظيفية التي خرجت من بوابة جدارة الخدمة المدنية، وسيتم استخدمان معدلات ونتائج اختبار القدرة المعرفية في تحديد عناصر المفاضلة على شغل الوظائف الإدارية وغيرها باستثناء الوظائف التعليمية والصحية، ومنها وظائف في ديوان المظال ووزارة العدل وبعض الوزرات وعلى رأسها وزارة الخدمة المدنية نفسها، وستصدر قياس نتائج اختبار القدرة المعرفية في ساعة لاحقة اليوم الخميس 15 ذو القعدة 1440 .

نتائج اختبار القدرة المعرفية

مخطط مراحل تصحيح نتائج اختبار القدرة المعرفية، حتى يتم احتساب الدرجات والتحري عن مصداقيتها ثم تنتهي العملية بإعلان النتائج، هي ما تم تنفيذه من عمليات إلكترونية في مجملها، قام بها المختصون في المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، واليوم سيتم التوجه إلى رابط استعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية، لاستخراج المعدلات والتعرف عليها.

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استعلام نتائج قاس

يترقب آلاف الخريجين والخريجات، انتهاء حالة المعاناة المترتبة على انتظار فتح رابط استعلام نتائج القياس القدرة المعرفية برقم الهوية ورمز التحقق، أو تسجيل الدخول على حساب المستخدم على موقع قياس وإنهاء عملية الاستعلام.