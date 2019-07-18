فحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي برقم السجل والطلب 1440 هـ

يزداد البحث في هذه الأونة عن مساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية، كل ما يتعلق بمساعدة المقطوعة، حيث وضعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الشروط من أجل الإستفادة من المقطوعة، وقد طبقت الوزارة تلك المساعدة من اجل تحقيق الرؤية الإقتصادية الجديدة والتي أقرتها وفق خطة التنمية 2030، وتصرف تلك المساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية في مواجهة غلاء المعيشة وأرتفاع السلع والخدمات والمحروقات، وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة في المملكة من اجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي.

فحص أسماء المستفيدين من مساعدة المقطوعة

يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من خلال العديد من الطرق التي أعلنت عنها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة، ومن أبرز تلك الطرق هى الولوج إلى رابط موقع وزارة العمل، ثم التوجه إلى دليل الخدمات، ثم إختيار مساعدة المقطوعة، ثم القيام بإدخال إسم المستفيد من مساعدة المقطوعة، ورقم الطلب الخاص به، ونهايتاً النقر على كلمة عرض وإنتظار ظهور قيمة الإستحقاق من الدعم السعودي، ويمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــنـــا

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن يصل عمر المتقدم للحصول على مساعدة المقطوعة 35 عاماً .

مرور عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة و التقديم الحالي.

الأولوية للأسر ذات الدخل المحدود أو الدخل المتدني، و اصحاب المعاشات.

30 ألف ريال سعودي يمثل الحد الأعلى لبرنامج المساعدة المقطوعة.

يتم تحديد قيمة مساعدة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري للفردوعدد أفراد الأسرة.

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