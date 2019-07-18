شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جمعية حقوق الإنسان يزور سجن خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

قام وفد من فرع الجمعية الوطنيه لحقوق الإنسان بمنطقة عسير، بزيارة سجن محافظة خميس مشيط للاطلاع على أوضاع السجناء والموقوفين، حيث كان في استقبال الوفد نائب مدير السجن العقيد يحيى القحطاني.

وقد عُقد اجتماع لتوضيح الغرض من الزيارة والاستماع الى البيانات المتعلقة بالطاقة الاستيعابيه للسجن وعدد السجناء وتصنيفهم، وبعدها قام الوفد بجولة على عنابر السجن، وقابل عدد من النزلاء واستمع الى شكاواهم وملاحظاتهم وفي نهاية الزيارة دون الوفد بعض الملاحظات التي تم رصدها، وسيتم رفعها لرئاسة الجمعية لاتخاذ مايلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما ستقوم إدارة الفرع باتخاذ مايلزم بشأن بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

وقال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي، أنه من منطلق اختصاص الجمعية، فإنها تقوم بزيارات ميدانية وتلقي الشكاوى، وتتابعها مع الجهات المختصة بهدف تعزيز الايجابيات وإزالة السلبيات.