شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تُعلن وظائف للرجال والنساء على عدد من المراتب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أعلنت وزارة العدل توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، لعدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة.

وبينت الوزارة، أن التقديم على تلك الوظائف سيكون متاحاً عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة إلكترونياً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت www.moj.gov.sa اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 ذو القعدة 1440 هـ وحتى يوم الخميس 22 ذو القعدة 1440 هـ.

واشترطت الوزارة على المتقدم لوظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، أو دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 12 سنة خبرة في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

كما اشترطت الوزارة على المتقدم من الرجال لوظائف الدعم الفني بالمرتبة السادسة، أن يكون حاصلاً على دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بوظائف مراقب الأمن والسلامة، فاشترطت الوزارة على المتقدم بالمرتبة الرابعة (رجال)، أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عمره عن 35 سنة.

واشترطت على المتقدم إلى وظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الخامسة (رجال)، أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عن 35 سنة.

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واشترطت وزارة العدل على المتقدمة لوظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (نساء)، أن تكون حاصلة على الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدمة عن 20 سنة وألا يزيد عن 50 سنة.

وأكدت وزارة العدل ضرورة توفر مجموعة من الشروط العامة الخاصة بوظائف الأمن والسلامة، وتتمثل في أن يكون المتقدم سليم البنية والحواس والأعضاء، وحسن التصرف ولديه إلمام كامل باستخدام أجهزة الأمن والسلامة، وباستخدام بعض وسائل الدفاع عن النفس والممتلكات.

وشددت الوزارة على ضرورة توفر المؤهلات والخبرات المطلوبة في الوظيفة المراد التقدم عليها والمؤهلات الحاصل عليها من خارج المملكة ويلزم إرفاق ما يثبت معادلتها ولن يقبل أي طلب إلا بإرفاق الوثيقة والمعادلة، ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة الوظيفية للتعيين إذا كان آخر تقويم أداء وظيفي عنه أقل من (جيد) أو ما يعادله، وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة (عشرة) أيام فأكثر خلال السنة السابقة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يسمح للموظف بالاشتراك بالمسابقة الوظيفية أثناء كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة بسبب وظيفته أو الابتعاث للدراسة أو التدريب للدراسة لمدة تزيد على (ستة) أشهر أو الإجازة الاستثنائية أو الإجازة الدراسة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل ومن لديه خدمة عسكرية سابقة يلزم إرفاق وثيقة الفصل العسكرية، وألا يكون قد فصل من عمله لأسباب تأديبية.

وأكدت ضرورة إرفاق المسوغات المطلوبة للتقديم عن طريق تحميلها في الرابط المخصص لذلك على أن تكون واضحة وسيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات واضحة، وعلى المتقدم/ـة تحديد ثلاث رغبات (محافظات) في نطاق المنطقة المتقدم/ـة لوظائفها لمراعاتها عند توفر وظائف فيها لاحقاً، وعند افتتاح أقسام نسائية في الجهات العدلية بهذه المحافظات.

وأكدت على المتقدم/ـة خلال التسجيل في الموقع رفع المستندات المطلوبة (صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة بالإضافة إلى مشهد من الخدمة العسكرية أو الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية).

وشددت الوزارة على أن التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة فقط ولن يتم استقبال أي طلب بشكل يدوي في الوزارة أو أيٍ من فروعها، وسيتم دراسة الطلب آليا من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدم وصور المستندات المرفوعة دون الحاجة للمراجعة وسيتم تحديد نتيجة الطلب بناءً على ذلك وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل المسابقة، وستقوم وزارة العدل بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، مؤكدة على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.