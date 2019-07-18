شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور تبوك» يقبض على قائدة مركبة عكست السير.. وهذه عقوبتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

تمكن رجال المرور بمنطقة تبوك من القبض على قائدة مركبة قامت بعكس السير في أحد الطرق بتبوك. وأكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في «تويتر»، أن مرور منطقة تبوك قبضت على قائدة المركبة، مشيرة أنه ستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثقه مواطن لقائدة مركبة قامت بعكس السير على كبري بين حيي القادسية والمصيف، ساهم بتفاعل رجال المرور الذي قبضوا على المخالفة.

وتنص لائحة المخالفات المرورية بأن عقوبة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، هى غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 6 آلاف ريال.