شكرا لقرائتكم خبر عن 300 شركة مساهمة في أول تكتل لـ"العمرة".. مطلع 1441هـ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

كشف رئيس مجلس إدارة محطات العالم للخدمات المساندة محمد بن بادي لـ "الخليج 365"، عن بدء أعمال الشركه لتقديم الخدمات اللوجستية مطلع عام 1441 هـ،

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حيث يتم حاليآ العمل على عدة تحالفات كبيرة، مع كافة الجهات ذات العلاقه بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وذلك لمواكبة توجهات الدولة السعودية لتتماشى مع روية 2030، ومؤازرة وزارة الحج في الارتقاء بالخدمات والوصول بها لأرقى معايير الجودة العالمية.

وقال بن بادي «قامت الشركه مؤخراً بفتح باب المساهمة لشركات وموسسات قطاع العمرة، وقد تجاوز عدد المساهمين أكثر من 300 مؤسسة وشركة، مما يجعلها تستحوذ على أكبر تكتل من قطاع العمرة لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، وجاري العمل على إنهاء كافة إجراءات المساهمة بالطرق النظامية لدى وزارة التجارة». وأشار إلى أنج يجري حاليآ التواصل مع الدول المتقدمة لجلب الخبرات العالمية لشركة محطات العالم للخدمات المساندة، لتكون من كبرى الشركات في تقديم الخدمات اللوجستية.

يذكر أن للشركة مساهمة فعالة في تقديم الخدمات اللوجستية، تحت مظلة وزارة الحج للمعتمرين، وقد حققت نجاحاً منقطع النظير تجاه المعتمرين والزوار.